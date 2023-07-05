Синоптик: 3 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю метеонаблюдений
Минувший понедельник, 3 июля стал наиболее жарким днем на Земле за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, средняя глобальная температура на планете достигла отметки в +17,01°», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года: тогда средняя глобальная температура составляла плюс 16,92 градуса.
Между тем руководитель центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что до конца недели в Московском регионе дневные температуры составят 24-27 градусов тепла, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru