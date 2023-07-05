Синоптик: 3 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю метеонаблюдений

Минувший понедельник, 3 июля стал наиболее жарким днем на Земле за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ученые сообщили о рекордном потеплении Мирового океана

«Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, средняя глобальная температура на планете достигла отметки в +17,01°», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года: тогда средняя глобальная температура составляла плюс 16,92 градуса.

Между тем руководитель центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что до конца недели в Московском регионе дневные температуры составят 24-27 градусов тепла, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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