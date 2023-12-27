Синод РПЦ приравнял произвольный аборт к убийству

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) приравнял произвольный медикаментозный или хирургический аборт к убийству, пишет ТАСС.

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На синоде был принят документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». РПЦ признала произвольный аборт убийством вне зависимости от срока и способа совершения.

Также в РПЦ признали неприемлемым аргумент, согласно которому искусственное прерывание беременности возможно до обретения эмбрионом жизнеспособности.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принять экстраординарные меры в демографии. По его мнению, в противном случае Россия лишится статуса великой державы, отмечает «Радиоточка НСН».

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