Синод РПЦ приравнял произвольный аборт к убийству

На синоде был принят документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». РПЦ признала произвольный аборт убийством вне зависимости от срока и способа совершения.

Также в РПЦ признали неприемлемым аргумент, согласно которому искусственное прерывание беременности возможно до обретения эмбрионом жизнеспособности.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал принять экстраординарные меры в демографии. По его мнению, в противном случае Россия лишится статуса великой державы, отмечает «Радиоточка НСН».

