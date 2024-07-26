Синод отстранил митрополита Илариона от управления Будапештской епархией
Святейший Синод принял решение об отстранении митрополита Илариона, обвиненного в домогательствах, от управления Будапештской епархией на время работы специальной комиссии по изучению дел в ней. Об этом сообщили на сайте Русской православной Церкви (РПЦ).
«На время работы названной Комиссии временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», — указано в сообщении.
Помимо этого, Иларион освобожден от должности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию, отмечается в материале.
В пресс-службе РПЦ также отметили, что временное управление епархией поручат Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.
Ранее Иларион рассказал, что столкнулся с вымогательством и отметил, что с него пытаются преступным путём «состричь» большую сумму. Так он отреагировал на обвинения Вероника Сузуки, матери его бывшего иподиакона Георгия Сузуки, которая требовала с него €384 тысяч за удаление записей, сделанных Георгием в его доме с использованием скрытых устройств, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru