Синод отстранил митрополита Илариона от управления Будапештской епархией

«На время работы названной Комиссии временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», — указано в сообщении.

Помимо этого, Иларион освобожден от должности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию, отмечается в материале.

В пресс-службе РПЦ также отметили, что временное управление епархией поручат Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.

Ранее Иларион рассказал, что столкнулся с вымогательством и отметил, что с него пытаются преступным путём «состричь» большую сумму. Так он отреагировал на обвинения Вероника Сузуки, матери его бывшего иподиакона Георгия Сузуки, которая требовала с него €384 тысяч за удаление записей, сделанных Георгием в его доме с использованием скрытых устройств, передает RT.

