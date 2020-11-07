Митрополит Иларион предложил ввести запрет на оскорбляющих верующих карикатуры

«Оскорблять чувства верующих недопустимо. Мы должны понимать, что подобного рода карикатуры, которые публикуются и распространяются, которые показывают школьникам, действительно оскорбляют чувства миллионов приверженцев ислама. А потому надо эти карикатуры запретить. Это не выражение свободы слова, как думают некоторые во Франции, а проявление религиозной нетерпимости», - считает митрополит Иларион.

Иерарх также рекомендовал воздерживаться от жестов, способных «вызывать у верующих тех или иных религиозных конфессий недовольство, спровоцировать противостояние», -отметил священнослужитель.

Митрополит Илларион напомнил об опыте мирного сосуществования разных религиозных традиций в России, «которым мы можем делиться с другими странами».

Напомним, во Франции в октябре в результате терактов погибли три человека в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Они были зарезаны. Ранее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Преподаватель на своих уроках о свободе слова демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, почему Евросоюз захлестнула волна терактов по религиозным мотивам.

«Властям ЕС казалось, что они боги, что они могут управлять природой человека, историческими процессами. Они же собрали на своей территории огромное количество людей, которые запятнали себя, в том числе на Кавказе. Это боевики, либо их семьи. Они получили приют в ЕС, и это их изменило? Нет. Поэтому мы видим то, что мы видим», - напомнил он.

