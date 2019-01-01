«Синие ведерки»: «Бомбилам» новый закон о совместных поездках не писан

Минтранс предложил допускать к перевозке людей водителей со стажем не менее двух лет, а также установить только безналичную форму оплаты, сообщает «Коммерсант». Кроме того, водители смогут выполнять не более двух поездок в сутки и перевозить не более пяти пассажиров за раз.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в интервью НСН усомнился в наличии у властей возможности проверять водителей на соблюдение ими вышеуказанных правил.

«На самом деле это легализует то, что уже есть сейчас, кроме безналичных платежей. С другой стороны, это серьезно может сказаться на людях, которые передвигаются на том же BlaBlaCar из маленьких городов, где единственным средством платежа являются наличные. Опять же в данной ситуации непонятно, как Минтранс будет это контролировать: помимо написания закона необходимо понять, как они будут способствовать его исполнению. Понятно, как контролировать сервисы самого карпулинга, у которых есть офисы и сотрудники. А как контролировать водителей?» – заявил Шкуматов в эфире НСН.

В качестве примера он привел ситуации, когда клиенты подобных сервисов, прибыв на место посадки, обнаруживали автобус вместо обещанного комфортабельного автомобиля. По словам координатора «Синих ведерок», даже блокировка таких перевозчиков помогает не всегда, так как они все равно находят лазейки в системе.