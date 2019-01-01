«Синие ведерки»: «Бомбилам» новый закон о совместных поездках не писан
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал НСН, что предложенные Минтрансом меры по регулированию рынка совместных поездок вряд ли смогут побороть нарушения со стороны водителей.
Минтранс предложил допускать к перевозке людей водителей со стажем не менее двух лет, а также установить только безналичную форму оплаты, сообщает «Коммерсант». Кроме того, водители смогут выполнять не более двух поездок в сутки и перевозить не более пяти пассажиров за раз.
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в интервью НСН усомнился в наличии у властей возможности проверять водителей на соблюдение ими вышеуказанных правил.
«На самом деле это легализует то, что уже есть сейчас, кроме безналичных платежей. С другой стороны, это серьезно может сказаться на людях, которые передвигаются на том же BlaBlaCar из маленьких городов, где единственным средством платежа являются наличные. Опять же в данной ситуации непонятно, как Минтранс будет это контролировать: помимо написания закона необходимо понять, как они будут способствовать его исполнению. Понятно, как контролировать сервисы самого карпулинга, у которых есть офисы и сотрудники. А как контролировать водителей?» – заявил Шкуматов в эфире НСН.
В качестве примера он привел ситуации, когда клиенты подобных сервисов, прибыв на место посадки, обнаруживали автобус вместо обещанного комфортабельного автомобиля. По словам координатора «Синих ведерок», даже блокировка таких перевозчиков помогает не всегда, так как они все равно находят лазейки в системе.
«Здесь нужна работающая система контроля, чтобы карпулинг был по-настоящему карпулингом - сервисом взаимопомощи в перевозке людей и их багажа. Нужно признать карпулинг разновидностью пассажирских перевозок и четко прописать, что является перевозкой пассажиров, что является коммерческой перевозкой. Этот закон, конечно, будет полезен в плане легализации подобных сервисов, но вряд ли сможет что-то сделать с теми, кто всех раздражает (нелегальных перевозчиков, в простонародье именуемых «бомбилами» - прим.НСН)», - добавил Шкуматов.
Отметим, что крупные российские перевозчики уже неоднократно жаловались на сервисы совместных поездок. В ноябре 2018 года «Объединение автопассажирских перевозчиков» подало в суд на самый популярный в России сервис BlaBlaCar, требуя запретить его работу на территории России.
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