Сингапур из-за пандемии ужесточил правила въезда в страну иностранных граждан
Власти Сингапура ужесточили с 1 февраля порядок въезда для иностранных граждан. К требованиям для въезжающих добавили необходимость приобретать медицинские страховки, которые покрывают затраты на лечение COVID-19.
Сингапур продолжает механизм упрощенных поездок с Китаем, Японией, Брунеем и Индонезией. При этом граждане Германии, Малайзии и Южной Кореи с 1 февраля должны будут въезжать в страну на общих условиях.
Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром с 8 февраля. При этом въезд по-прежнему недоступен для тех, кто не имеет вида на жительство или разрешения на долгосрочное пребывание (по студенческой или рабочей визе).
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