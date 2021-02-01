Сингапур из-за пандемии ужесточил правила въезда в страну иностранных граждан

Власти Сингапура ужесточили с 1 февраля порядок въезда для иностранных граждан. К требованиям для въезжающих добавили необходимость приобретать медицинские страховки, которые покрывают затраты на лечение COVID-19.

Сингапур продолжает механизм упрощенных поездок с Китаем, Японией, Брунеем и Индонезией. При этом граждане Германии, Малайзии и Южной Кореи с 1 февраля должны будут въезжать в страну на общих условиях.