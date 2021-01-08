Премьер Сингапура прошел вакцинацию от коронавируса

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун привился вакциной от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech.

Политик отметил, что прививка была безболезненной и подчеркнул, что вакцинация – это «важно и эффективно».

Глава кабмина добавил, что Сингапур имеет достаточный запас вакцин, который «уже давно заказали». Он заверил, что вакцинацию смогут пройти даже иностранные граждане.