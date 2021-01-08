Премьер Сингапура прошел вакцинацию от коронавируса

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун привился вакциной от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech.

Политик отметил, что прививка была безболезненной и подчеркнул, что вакцинация – это «важно и эффективно».

Глава кабмина добавил, что Сингапур имеет достаточный запас вакцин, который «уже давно заказали». Он заверил, что вакцинацию смогут пройти даже иностранные граждане.

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Вакцинации в Сингапуре началась 30 декабря 2020 года. Ранее власти сообщили, что готовы снять ограничения на въезд в страну, если туристы сделают прививку от COVID-19.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаСингапурПандемияКоронавирус
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