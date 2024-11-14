Симоньян написала роман о конце света

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что написала новый роман, действие которого происходит в преддверии конца света. Она пояснила, что это «эсхатологическая утопия». «[Это роман] о том, как будет происходить в реальности конец времен, конец света, страшный суд, воскрешение мертвых и последующая жизнь одних в раю, а других – в аду», - сказала журналистка.

Минфин США ввел санкции в отношении МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева

В интервью газете «Ведомости» Симоньян рассказала, что в ее сочинении после ядерной войны и глобального потепления на Земле закончились природные ресурсы. Но человечество придумало, как воскрешать людей по ДНК. Главным героем стал молодой ученый по имени Альфа-Омега, который должен построить район, куда переселиться люди после того, как Земля станет совершенно непригодна для жизни.

Симоньян заявила, что эта книга — «самое главное, что она когда-либо сделала и когда-либо сделает в жизни». Она пообещала выпустить ее к концу года.

Соцсети Facebook и Instagram (платформы запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заблокировали в сентябре 2024 года личные страницы Маргариты Симонья.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КнигаМаргарита Симоньян

Горячие новости

Все новости

партнеры