Симоньян написала роман о конце света
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что написала новый роман, действие которого происходит в преддверии конца света. Она пояснила, что это «эсхатологическая утопия». «[Это роман] о том, как будет происходить в реальности конец времен, конец света, страшный суд, воскрешение мертвых и последующая жизнь одних в раю, а других – в аду», - сказала журналистка.
В интервью газете «Ведомости» Симоньян рассказала, что в ее сочинении после ядерной войны и глобального потепления на Земле закончились природные ресурсы. Но человечество придумало, как воскрешать людей по ДНК. Главным героем стал молодой ученый по имени Альфа-Омега, который должен построить район, куда переселиться люди после того, как Земля станет совершенно непригодна для жизни.
Симоньян заявила, что эта книга — «самое главное, что она когда-либо сделала и когда-либо сделает в жизни». Она пообещала выпустить ее к концу года.
Соцсети Facebook и Instagram (платформы запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заблокировали в сентябре 2024 года личные страницы Маргариты Симонья.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спрос падает»: За год дома в Сочи подешевели на 32%
- Леди Гага появится в новом сезоне сериала «Уэнсдэй»
- Житель Вологды получил два года за дискредитацию армии
- СМИ: Неизвестные изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве
- Симоньян написала роман о конце света
- Старовойт: Жилищные сертификаты получат все жители курского приграничья
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 32 580 военнослужащих
- Москвичку приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии
- В Индонезии отменены десятки рейсов из-за извержения вулкана
- Будущий госсекретарь США Марко Рубио пообещал обеспечить «мир через силу»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru