Симоньян написала роман о конце света

В интервью газете «Ведомости» Симоньян рассказала, что в ее сочинении после ядерной войны и глобального потепления на Земле закончились природные ресурсы. Но человечество придумало, как воскрешать людей по ДНК. Главным героем стал молодой ученый по имени Альфа-Омега, который должен построить район, куда переселиться люди после того, как Земля станет совершенно непригодна для жизни.

Симоньян заявила, что эта книга — «самое главное, что она когда-либо сделала и когда-либо сделает в жизни». Она пообещала выпустить ее к концу года.

Соцсети Facebook и Instagram (платформы запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заблокировали в сентябре 2024 года личные страницы Маргариты Симонья.





