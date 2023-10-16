Симоньян: В Белгороде похоронили погибшую при ударе ВСУ семью журналиста Sputnik
Похороны погибших из-за атаки ВСУ 4-летней дочери, тестя и тещи журналиста афганской редакции Sputnik Хайбара Акифи состоялись в Белгороде. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Как отметила медиаменеджер в эфире телеканала «Россия 1», похороны прошли в субботу, 14 октября. На церемонию не смогла прийти мама девочки, супруга Акифи Олеся: она находится в больнице в шоковом состоянии. По словам Симоньян, специалисты не дают прогнозов о состоянии самого журналиста Sputnik, отмечает телеканал «360».
«Сам он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина», — подчеркнула главред RT.
Семья журналиста пострадала из-за падения обломков беспилотника ВСУ на частный дом в Белгороде в ночь на 12 октября. Пожилая пара и их внучка погибли на месте. Хайбар Акифи и его жена получили ранения, напоминает Ura.ru.
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