Журналист Sputnik и его жена были ранены при ударе дрона ВСУ под Белгородом
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что в результате удара дрона ВСУ под Белгородом были ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его русская жена, сотрудница БГТУ имени Шухова, кандидат филологических наук Олеся Акифи, сообщает РИА Новости.
По информации источника РИА Новости, погибла их четырёхлетняя дочь Амина, а также родители женщины. Сами Хайбар и Олеся, приехавшие навестить пожилых родственников, находятся в реанимации.
«Мы делаем всё, чтобы помочь семье, поддержать её, вылечить и обозначить будущее. Сейчас активно занимаемся, думаем, что можно сделать, решаем, надо ли перевозить раненых в Москву», - отметил Киселёв.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека погибли из-за падения БПЛА в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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