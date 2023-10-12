Журналист Sputnik и его жена были ранены при ударе дрона ВСУ под Белгородом

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что в результате удара дрона ВСУ под Белгородом были ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его русская жена, сотрудница БГТУ имени Шухова, кандидат филологических наук Олеся Акифи, сообщает РИА Новости.

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По информации источника РИА Новости, погибла их четырёхлетняя дочь Амина, а также родители женщины. Сами Хайбар и Олеся, приехавшие навестить пожилых родственников, находятся в реанимации.

«Мы делаем всё, чтобы помочь семье, поддержать её, вылечить и обозначить будущее. Сейчас активно занимаемся, думаем, что можно сделать, решаем, надо ли перевозить раненых в Москву», - отметил Киселёв.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека погибли из-за падения БПЛА в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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