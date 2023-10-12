Журналист Sputnik и его жена были ранены при ударе дрона ВСУ под Белгородом

По информации источника РИА Новости, погибла их четырёхлетняя дочь Амина, а также родители женщины. Сами Хайбар и Олеся, приехавшие навестить пожилых родственников, находятся в реанимации.

«Мы делаем всё, чтобы помочь семье, поддержать её, вылечить и обозначить будущее. Сейчас активно занимаемся, думаем, что можно сделать, решаем, надо ли перевозить раненых в Москву», - отметил Киселёв.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека погибли из-за падения БПЛА в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».