Симоньян уличила Пугачеву в меркантильности и неискренности

Напомним, популярная певица ранее назвала свою аудиторию холопами и рабами, чем вызвала в свой адрес волну недовольства. Позже Пугачева уточнила, что ее высказывания были адресованы лишь хейтерам.

«Народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — уверяла исполнительница.

В свою очередь Симоньян в ироничной манере упрекнула артистку в лукавстве.

«Умилительно, просто умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств, не заработав уйму денег. Дай Бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она — мать Тереза», — саркастически заметила главный редактор RT.

При этом Симоньян предположила, что однажды певица сможет вернуться в Россию. По ее словам, будучи гражданкой России, Пугачева имеет полное право жить на родине, россияне же в свою очередь имеют право на негативное отношение к ней.

Ранее дочь Пугачевой, Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте, заявила, что вернулась в Россию из США, чтобы посетить фестиваль «Песня года» и подарить зрителям «любовь».

