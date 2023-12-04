«Передать любовь»: Кристина Орбакайте назвала причину своего возвращения в Россию
Заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте вернулась в Россию из Соединенных Штатов, чтобы посетить фестиваль «Песня года» и подарить зрителям «любовь».
«На ежегодном музыкальном фестивале «Песня года» песней «Только вдвоем» я хочу передать каждому зрителю свои чувства и любовь», — написала она в своих соцсетях.
При этом после выступления Орбакайте не вышла к журналистам и сразу отправилась в гримерную.
Ранее, 3 декабря, сообщалось, что певица Кристина Орбакайте посетила «Песню года» в России. Исполнительница позировала фотографам в черном боди с открытыми плечами, которое было украшено большим белоснежным цветком, а также темно-серой юбке.
В последнее время Орбакайте проживает в Нью-Йорке вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, передает «Радиоточка НСН».
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