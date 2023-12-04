«Передать любовь»: Кристина Орбакайте назвала причину своего возвращения в Россию

При этом после выступления Орбакайте не вышла к журналистам и сразу отправилась в гримерную.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что певица Кристина Орбакайте посетила «Песню года» в России. Исполнительница позировала фотографам в черном боди с открытыми плечами, которое было украшено большим белоснежным цветком, а также темно-серой юбке.

В последнее время Орбакайте проживает в Нью-Йорке вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, передает «Радиоточка НСН».

