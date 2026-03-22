Симоньян сообщила о неизлечимом недуге своего ребенка

Журналист и главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что один из ее детей неизлечимо болен.

Симоньян заявила, что начала третий курс химиотерапии

По ее словам, об этом стало известно, когда ее уже покойный муж Тигран Кеосаян был в коме. Журналистка указала, что заболевание у ребенка не лечится. Симоньян призналась, что это известие тогда ее «вытащило из больницы».

Женщина отметила, что после этого она узнала, что ей диагностировали рак. Все эти события произошли в течение девяти месяцев.

Ранее Симоньян заявила об «ураганном течении» ее болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЗдоровьеЖурналистыМаргарита Симоньян

Горячие новости

Все новости

партнеры