Симоньян сообщила о неизлечимом недуге своего ребенка
Журналист и главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что один из ее детей неизлечимо болен.
По ее словам, об этом стало известно, когда ее уже покойный муж Тигран Кеосаян был в коме. Журналистка указала, что заболевание у ребенка не лечится. Симоньян призналась, что это известие тогда ее «вытащило из больницы».
Женщина отметила, что после этого она узнала, что ей диагностировали рак. Все эти события произошли в течение девяти месяцев.
Ранее Симоньян заявила об «ураганном течении» ее болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Симоньян сообщила о неизлечимом недуге своего ребенка
