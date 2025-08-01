Роман Симоньян о конце света раскупили в московских книжных за десять минут

«Дорогие подписчики, мой роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" добрался до прилавков "Читай-города" в Москве. Но, как мне сказали, в "Афимолле" книгу уже раскупили, а в "Европейском" все экземпляры в резерве под выкуп. Спасибо вам за такой интерес. Сегодня же начинается отправка предзаказов — они в приоритете», — рассказала она.

«В начале было Слово — в конце будет Цифра» — роман-антиутопия про будущее человечества в мире, где всем управляют нейросети. За первую неделю после анонса о выходе ее предзаказало почти 10 тысяч человек, а общий тираж публикации составил 45 тысяч экземпляров. Весь доход от продаж будет направлен на помощь людям, напоминает Симоньян.

Ранее Симоньян заявила НСН, что ее новый роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» расскажет о конце света, который случится в соответствии с пророчествами из Библии.

