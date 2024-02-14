Симоньян предложила изменить закон о частной собственности ради животных
Действующее российское законодательство о частной собственности следует изменить, чтобы не допускать гибели запертых животных. Об этом в своем Telegram-канале написала Маргарита Симоньян.
Ранее СМИ сообщали, что в подмосковном Томилино хозяин запер собаку в квартире. По информации соседей, мужчина 64 лет часто выпивал. Неравнодушные вызвали полицейских, однако те не решились вскрывать квартиру. Позже на место приехали спасатели и освободили животное, которое приютят волонтеры. По данным Russia Today, хозяина не было на квартире несколько дней, он обнаружен мертвым.
«Точно такой же случай недавно был с котом, запертым в машине. Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же», — пояснила Симоньян.
По ее словам, полицейские по закону не могут вскрыть чужое жилище. Однако в этом случае следует пересмотреть действующее законодательства с учетом возможной угрозы жизни домашним питомцам, полагает Симоньян.
Ранее пять кошек стали причиной пожара в квартире в Уфе. Голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель, что привело к возгоранию. Заметив запах гари, жители многоэтажки вызвали пожарных, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru