Симоньян предложила изменить закон о частной собственности ради животных

Ранее СМИ сообщали, что в подмосковном Томилино хозяин запер собаку в квартире. По информации соседей, мужчина 64 лет часто выпивал. Неравнодушные вызвали полицейских, однако те не решились вскрывать квартиру. Позже на место приехали спасатели и освободили животное, которое приютят волонтеры. По данным Russia Today, хозяина не было на квартире несколько дней, он обнаружен мертвым.

«Точно такой же случай недавно был с котом, запертым в машине. Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же», — пояснила Симоньян.

По ее словам, полицейские по закону не могут вскрыть чужое жилище. Однако в этом случае следует пересмотреть действующее законодательства с учетом возможной угрозы жизни домашним питомцам, полагает Симоньян.

Ранее пять кошек стали причиной пожара в квартире в Уфе. Голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель, что привело к возгоранию. Заметив запах гари, жители многоэтажки вызвали пожарных, напоминает «Радиоточка НСН».

