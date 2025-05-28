Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

В случае, если российскую столицу атакуют дальнобойными ракетами Taurus немецкого производства, Россия ответит ударом по Берлину, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

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По её словам, раз Германия разрешила наносить удары вглубь российской территории, значит эти удары будут наносить немецкие военные. Украинцы не умеют этого делать, пояснила главный редактор RT.

«Нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — предупредила Симоньян.

Ранее стало известно, когда США отменили ограничения на удары вглубь России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКрылатые РакетыРакетыГерманияМаргарита Симоньян

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