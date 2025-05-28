По её словам, раз Германия разрешила наносить удары вглубь российской территории, значит эти удары будут наносить немецкие военные. Украинцы не умеют этого делать, пояснила главный редактор RT.

«Нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — предупредила Симоньян.

Ранее стало известно, когда США отменили ограничения на удары вглубь России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

