Силуанов заявил, что пенсионеры не работают из-за регулярных индексаций пенсии

Он сослался на данные соцопросов, согласно которым пенсионеры считают достаточным периодический рост выплат, размер которых часто превышает предлагаемые работодателями зарплаты.

По его словам, также пенсионеры вместо работы выбирают отдых по состоянию здоровья, либо отказываются от неё ради ухода за внуками.

«Эти три позиции как раз и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии, получали свои пенсионные выплаты и обеспечивали те потребности, по которым соцопросы были проведены», — заключил Силуанов.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий индексацию средней пенсии. Согласно документу, выплата для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости - до 23 449 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

