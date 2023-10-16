Глава Минтруда заявил об отсутствии в РФ пенсий ниже прожиточного минимума

Глава ведомства напомнил, что по законодательству предусмотрена обязательная доплата пенсионерам до уровня прожиточного минимума. Средства на это выделяют из регионального бюджета или из федерального с учетом софинансирования, отметил Котяков.

«Даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум пенсионера», - сказал министр в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков ранее сообщил, что в 2025 году планируется проиндексировать пенсии два раза, передает «Радиоточка НСН».

