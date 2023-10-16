Глава Минтруда заявил об отсутствии в РФ пенсий ниже прожиточного минимума
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в стране нет тех, кто получает пенсию ниже прожиточного минимума (12 363 рубля), пишет ТАСС.
Глава ведомства напомнил, что по законодательству предусмотрена обязательная доплата пенсионерам до уровня прожиточного минимума. Средства на это выделяют из регионального бюджета или из федерального с учетом софинансирования, отметил Котяков.
«Даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум пенсионера», - сказал министр в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков ранее сообщил, что в 2025 году планируется проиндексировать пенсии два раза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru