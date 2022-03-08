Силуанов заявил, что на выплаты детям от 8 до 16 лет направят 455 млрд рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет из бюджета будет направлено 455 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

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Он напомнил, что выплаты начнут осуществляться с мая 2022 года «за период начиная с 1 апреля», «с учётом комплексной оценки нуждаемости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские семьи с невысоким доходом, в которых есть несовершеннолетние дети, будут получать дополнительные выплаты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиРоссияВыплатыМинфин РФАнтон Силуанов
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