Силуанов заявил, что на выплаты детям от 8 до 16 лет направят 455 млрд рублей
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет из бюджета будет направлено 455 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что выплаты начнут осуществляться с мая 2022 года «за период начиная с 1 апреля», «с учётом комплексной оценки нуждаемости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские семьи с невысоким доходом, в которых есть несовершеннолетние дети, будут получать дополнительные выплаты.
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