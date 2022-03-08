Путин установил выплаты на детей до 16 лет
Российские семьи с невысоким доходом, в которых есть несовершеннолетние дети, будут получать дополнительные выплаты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.
По его словам, в стране будут введены выплаты на детей 8-16 лет для всех семей с невысокими доходами.
Отмечается, что данная мера начнет действовать уже с 1 апреля, а первые выплаты семьи смогут получить уже в мае.
Напомним, в России с 1 января 2022 года на 5,9% выросли страховые пенсии, а также увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В соответствии с решением президента Владимира Путина сумма МРОТ достигла 13 890 рублей.
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