В Госдуме заявили о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми
Президент РФ принимает беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. В сложившихся условиях, это снимет тревогу у малообеспеченных россиян, заявила депутат Госдумы Елена Вторыгина.
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина считает, что решение о выделении нового пособия на детей для малообеспеченных семей придаст россиянам уверенность в завтрашнем дне. Об этом она заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Новое пособие на детей от 8 до 16 лет для семей с низкими доходами составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом Минтруда России Антон Котяков заявил в эфире телеканала «Россия 24». В среднем по России выплаты составят примерно от 6 до 12 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
«Президент Владимир Путин беспрецедентные меры принимает для поддержки российских семей с детьми. Это, конечно, успокоит людей, потому что у многих сегодня тревога и даже паника. Выплаты нужны, чтобы все поняли, что им ничто не грозит – будут сыты, обуты, одеты. Нужно было успокоить людей, которые боялись, что завтра будет нечем кормить детей. Неправда. Страна никогда не бросит ни своих детей, ни своих женщин, ни семьи. Президент еще раз показал, что мы живем при его поддержке, поддержке правительства Российской Федерации», - заявила парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля, объявил о решении установить выплаты на детей от 8 до 16 лет для всех семей с невысокими доходами, чтобы их поддержать. По словам Владимира Путина, «эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае».
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