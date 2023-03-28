Инвесторы в России пожаловались на случайное открытие второго ИИС

По данным издания, речь идет об открытии ИИС вместе с брокерским счетом и «задвоении» счета при межброкерском переводе. Отмечается, что с проблемами столкнулись клиенты «Альфа Инвестиций», «ВТБ Инвестиций», «Открытие Инвестиций» и «Тинькофф Инвестиций». Кроме того, источник в крупной управляющей компании сообщил о случаях появления ИИС при дистанционном открытии счета доверительного управления в банковском приложении.

По словам главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, случаи открытия нового ИИС без ведома инвестора затрагивают не более 2–3 тысяч клиентов. В свою очередь, глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отметил, что подобные проблемы могли возникать в том числе из-за технической ошибки при переводе активов от подсанкционных брокеров.

