ЦБ не исключает новых заморозок активов российских инвесторов
Банк России не исключает новых заморозок активов российских инвесторов со стороны недружественных стран. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks.
«Мы столкнулись с заморозками, и заморозки чисто теоретически еще могут происходить, потому что, как я уже говорила, тема санкций с повестки не снята», — отметила представитель регулятора.
Юдаева призналась, что хранит основную часть своих сбережений в рублях.
«Моя работа состоит в том, чтобы делать рубль надежным средством сбережения, поэтому я считаю себя обязанной подавляющую часть своих сбережений хранить в рублях», - добавила первый зампред Банка России.
По информации ЦБ, более 2,7 млн пайщиков пострадали из-за заморозки активов.
Ранее, как сообщала НСН, Минюст США намерен начать передачу замороженных российских активов Украине.
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