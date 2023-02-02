ЦБ не исключает новых заморозок активов российских инвесторов

Банк России не исключает новых заморозок активов российских инвесторов со стороны недружественных стран. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks.

«Мы столкнулись с заморозками, и заморозки чисто теоретически еще могут происходить, потому что, как я уже говорила, тема санкций с повестки не снята», — отметила представитель регулятора.

Юдаева призналась, что хранит основную часть своих сбережений в рублях.