Силуанов рассказал об индексации соцвыплат в 2026 году

В 2026 году социальные выплаты в России будут проиндексированы по уровню инфляции. Как пишет RT, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 рублей

Он уточнил, что рост инфляции ожидается в размере 6,8%.

«Соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», - сказал глава Минфина.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что страховые пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2026 года темпами, превышающими инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
