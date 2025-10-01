Силуанов рассказал об индексации соцвыплат в 2026 году
1 октября 202517:49
В 2026 году социальные выплаты в России будут проиндексированы по уровню инфляции. Как пишет RT, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он уточнил, что рост инфляции ожидается в размере 6,8%.
«Соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», - сказал глава Минфина.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что страховые пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2026 года темпами, превышающими инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
