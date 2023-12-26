Силуанов: Работники Минфина первыми пересядут на Lada Aura
Сотрудники Минфина России первыми пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.
Министр напомнил, что Lada Aura презентовали на Петербургском международном экономическом форуме. Минфин получит первые пять авто в начале 2024 года.
«Во всяком случае, заказ министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства», - указал Силуанов.
По словам министра, отечественные авто этой модели очень комфортны и не хуже зарубежных аналогов.
Ранее Минпромторг представил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в РФ в служебных целях. В перечень вошли отечественные и китайские машины, в том числе ряд моделей Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Haval, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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