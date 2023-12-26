Силуанов: Работники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

Министр напомнил, что Lada Aura презентовали на Петербургском международном экономическом форуме. Минфин получит первые пять авто в начале 2024 года.

«Во всяком случае, заказ министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства», - указал Силуанов.

По словам министра, отечественные авто этой модели очень комфортны и не хуже зарубежных аналогов.

Ранее Минпромторг представил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в РФ в служебных целях. В перечень вошли отечественные и китайские машины, в том числе ряд моделей Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Haval, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

