Силуанов: Работники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

Сотрудники Минфина России первыми пересядут на автомобили Lada Aura. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

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Министр напомнил, что Lada Aura презентовали на Петербургском международном экономическом форуме. Минфин получит первые пять авто в начале 2024 года.

«Во всяком случае, заказ министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства», - указал Силуанов.

По словам министра, отечественные авто этой модели очень комфортны и не хуже зарубежных аналогов.

Ранее Минпромторг представил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в РФ в служебных целях. В перечень вошли отечественные и китайские машины, в том числе ряд моделей Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Haval, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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