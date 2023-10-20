Lada, «Москвич» и Haval включили в список машин для использования госслужащими
Минпромторг России подготовил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, в него включили российские и китайские бренды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей. Бренд Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend. Бренд УАЗ, модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР. Бренд Aurus, модели: Senat, Komendant. Бренд "Москвич", модели: 3, 3е, 6», — указали в Минпромторге.
Также в список разрешенных попали машины Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY и китайские авто Haval моделей Jolion, Dargo, F7/F7x и H9. Как отметили в министерстве, перечень автомобилей будет актуализироваться по мере выхода новых моделей российского производства, пишет RT.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что все российские чиновники «должны ездить на отечественных автомобилях», напоминает «Свободная пресса». Глава государства исключил продолжение закупок для государственных и муниципальных служащих машин иностранного производства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru