Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на запрещенных иномарках

Меры будут введены с 1 января. Как отметила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, Госдума прекратит прием документов, необходимых для возмещения расходов на автотранспортные услуги на машины других марок.

«Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», — рассказала парламентарий.

По словам Лантратовой, региональные власти уведомили о необходимости заменить авто с 2024 года. В список разрешенных моделей входят в том числе Lada Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus Senat, Komendant; «Москвич» 3, 3е, 6. Также Минпромторг допускает использование чиновниками автомобилей Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY и Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9. Если депутаты откажутся от автомобилей из списка, им придется оплачивать топливо самостоятельно, пишет Ura.ru.

