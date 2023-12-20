Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на запрещенных иномарках
Госдума прекратит оплачивать расходы депутатов на бензин, если парламентарии не сменят иномарки на машины отечественного производства либо рекомендованные Минпромторгом зарубежные авто. Об этом пишут Известия со ссылкой на источники в палате.
Меры будут введены с 1 января. Как отметила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, Госдума прекратит прием документов, необходимых для возмещения расходов на автотранспортные услуги на машины других марок.
«Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», — рассказала парламентарий.
По словам Лантратовой, региональные власти уведомили о необходимости заменить авто с 2024 года. В список разрешенных моделей входят в том числе Lada Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus Senat, Komendant; «Москвич» 3, 3е, 6. Также Минпромторг допускает использование чиновниками автомобилей Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY и Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9. Если депутаты откажутся от автомобилей из списка, им придется оплачивать топливо самостоятельно, пишет Ura.ru.
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