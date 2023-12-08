Силуанов назвал свой любимый мультфильм по финансовой грамотности
8 декабря 202313:26
Министр финансов России Антон Силуанов назвал «Буратино» своим любимым мультфильмом по финансовой грамотности. Его слова приводит РИА Новости.
Министру на выставке «Россия» задали соответствующий вопрос, отметив, что при содействии ведомства для повышения финансовой грамотности выходили эпизоды в «Простоквашино» и «Смешариках».
«На ум приходит что-то типа «Буратино». Надо не гнаться за большими деньгами, сразу быстро получить деньги - дерево посадить, на котором растут доллары или рубли, или какие-то другие денежные знаки. Надо иметь хороших бизнес-партнеров», - сказал Силуанов.
Он также отметил, что для предпринимателя важно уделять внимание обучению, чтобы в будущем иметь успех на бизнес-поприще.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru