Силуанов назвал свой любимый мультфильм по финансовой грамотности

Министру на выставке «Россия» задали соответствующий вопрос, отметив, что при содействии ведомства для повышения финансовой грамотности выходили эпизоды в «Простоквашино» и «Смешариках».

«На ум приходит что-то типа «Буратино». Надо не гнаться за большими деньгами, сразу быстро получить деньги - дерево посадить, на котором растут доллары или рубли, или какие-то другие денежные знаки. Надо иметь хороших бизнес-партнеров», - сказал Силуанов.

Он также отметил, что для предпринимателя важно уделять внимание обучению, чтобы в будущем иметь успех на бизнес-поприще.

