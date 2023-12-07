«Москонцерт» выпустит к Новому году спектакль «Умка» по мотивам мультфильма
«Москонцерт» подготовил к зимним праздникам семейный музыкальный спектакль «Новогоднее путешествие Умки». Представление создано по мотивам советского мультфильма, рассказала заведующий структурным подразделением концертного зала на Пушечной, основатель и режиссер театра «Трикстер» Мария Литвинова.
Сеансы пройдут с 26 и 27 декабря и со 2 по 8 января в Москонцерт Холле. Режиссёром представления стал обладатель премии «Золотая маска» Вячеслав Игнатов. В постановке также принимали участие хореограф Большого театра Михаил Колегов, художники Ольга и Елена Бекрицкие. Поддержку проекту оказал «Союзмультфильм», передаёт ТАСС.
При постановке применялись продвинутые современные сценические технологии с видеопроекциями, которые способны погрузить зрителей в атмосферу Арктики. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшей осенью «Союзмультфильм» приступил к созданию анимационного сериала по мотивам мультфильмов режиссера Бориса Дёжкина «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш» и «Метеор на ринге».
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