Силуанов назвал размер средней пенсии в России в 2024 году
3 октября 202313:44
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2024 году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции - 7,5%, сообщает РИА Новости.
По его словам, благодаря этому размер средней пенсии в следующем году составит 23 244 рубля.
«Общий объëм расходов на пенсии составит почти 600 миллиардов рублей», - добавил он.
Ранее Силуанов заявил, что в России в следующем году проиндексируют все социальные выплаты, деньги на эти цели в бюджете есть, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru