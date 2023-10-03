Силуанов назвал размер средней пенсии в России в 2024 году

По его словам, благодаря этому размер средней пенсии в следующем году составит 23 244 рубля.

«Общий объëм расходов на пенсии составит почти 600 миллиардов рублей», - добавил он.

Ранее Силуанов заявил, что в России в следующем году проиндексируют все социальные выплаты, деньги на эти цели в бюджете есть, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

