Силуанов: Расходы на оборону являются основным приоритетом бюджета
28 сентября 202316:45
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону являются основным приоритетом российского бюджета, сообщает РИА Новости.
В кулуарах Мосфинфорума он отметил, что доля оборонных расходов возросла, однако траты бюджета на экономику при этом не падают.
«Когда вы говорите о снижении доли расходов на экономику, возможно, это и так, да... Но в номинальном выражении расходы не падают на экономику, а на инфраструктуру растут», - указал глава Минфина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru