Силуанов: Расходы на оборону являются основным приоритетом бюджета

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону являются основным приоритетом российского бюджета, сообщает РИА Новости.

В кулуарах Мосфинфорума он отметил, что доля оборонных расходов возросла, однако траты бюджета на экономику при этом не падают.

«Когда вы говорите о снижении доли расходов на экономику, возможно, это и так, да... Но в номинальном выражении расходы не падают на экономику, а на инфраструктуру растут», - указал глава Минфина.

