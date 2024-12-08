Силовики в Дагестане задержали 12 террористов
В Дагестане задержанные террористы дают признательные показания, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.
В настоящее время решается вопрос об их аресте. 12 членов законспирированной ячейки принадлежали к запрещенной в России террористической организации. Злоумышленники планировали крупный теракт.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяли оружие, два самодельных взрывных устройства, два десятка мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограмм, боеприпасы.
Ранее в Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силовики в Дагестане задержали 12 террористов
- Писатель Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле»
- Два бизнесмена заплатили 10 миллионов рублей за ужин с мэром Екатеринбурга
- Встреча Макрона, Трампа и Зеленского в Елисейском дворце продлилась около 20 минут
- Гражданин Финляндии проник на территорию РФ и чуть не замерз насмерть
- Детям в Чите запретили наряжаться на школьные елки в иностранных персонажей
- В России в ноябре на 13% упали продажи подержанных автомобилей
- Трамп примет участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации
- Белый холст выставили на аукцион за $1,5 миллиона
- Археологи нашли в Турции могилу прототипа Санта-Клауса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru