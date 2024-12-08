Силовики в Дагестане задержали 12 террористов

В настоящее время решается вопрос об их аресте. 12 членов законспирированной ячейки принадлежали к запрещенной в России террористической организации. Злоумышленники планировали крупный теракт.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяли оружие, два самодельных взрывных устройства, два десятка мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограмм, боеприпасы.

Ранее в Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

