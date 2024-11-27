В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении
Сотрудники силовых структур в Дагестане задержали двух подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. Информацию об этом распространил Следственный комитет.
По данным следствия, задержанные прошли специальное обучение по изготовлению взрывного устройства. В июле текущего года злоумышленники купили компоненты для его сборки в одном из сёл Хасавюртовского района Дагестана.
Однако, как уточнили в СК, они не смогли довести дело до конца, поскольку были задержаны. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», когда именно проведено задержание, не уточняется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Испании при взрыве на заводе погибли три человека
- Песков: Россияне не почувствуют рост доллара
- В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении
- СМИ: Байден договорился с КНР об освобождении трех американских граждан
- США ввели санкции против компаний из РФ и КНР по закону о нераспространении ОМУ
- Люди просят о помощи в горящем общежитие на юге Москвы
- В Госдуме заявили о масштабной нехватке работников ВПК
- СМИ: В России намерены разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО
- Водителя врезавшегося в фуру автобуса в Ленобласти арестовали
- Адель выпустит виниловый бокс-сет с записью концерта в Лас-Вегасе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru