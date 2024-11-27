В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении

Сотрудники силовых структур в Дагестане задержали двух подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. Информацию об этом распространил Следственный комитет.

По данным следствия, задержанные прошли специальное обучение по изготовлению взрывного устройства. В июле текущего года злоумышленники купили компоненты для его сборки в одном из сёл Хасавюртовского района Дагестана.

Однако, как уточнили в СК, они не смогли довести дело до конца, поскольку были задержаны. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», когда именно проведено задержание, не уточняется.

