Россиянина оштрафовали на 800 тысяч рублей за призыв к теракту в отделении ФССП

Жителя города Шадринска Курганской области приговорили к штрафу в размере 800 тысяч рублей за призыв устроить теракт в помещении местного отделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Решение было принято Центральным окружным военным судом, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.

Против блогера Вербицкого завели уголовное дело о призывах к терроризму

Злоумышленника признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Судом установлено, что россиянин разместил соответствующий пост в соцсетях. Он требовал воспрепятствовать деятельности ФССП.

Ранее уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против математика и блогера Михаила Вербицкого, который призывал к ударам по России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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