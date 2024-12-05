Россиянина оштрафовали на 800 тысяч рублей за призыв к теракту в отделении ФССП

Злоумышленника признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Судом установлено, что россиянин разместил соответствующий пост в соцсетях. Он требовал воспрепятствовать деятельности ФССП.

Ранее уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против математика и блогера Михаила Вербицкого, который призывал к ударам по России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

