Силовики провели 50 обысков по делу о крупных хищениях при ликвидации шахт

Сотрудники ФСБ и МВД России провели около полусотни обысков по делу о крупных хищениях бюджетных средств через ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Организация находится в подчинении у Министерства энергетики РФ. Об этом сообщил «Коммерсант».

Издание уточняет, что речь идет о незаконных действиях пока не установленных следствием сотрудников ФГБУ ГУРШ, а также нескольких коммерческих структур, которые связаны с подведомственным предприятием Минэнерго. Они выполняли роль подрядчиков.

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Обыски прошли в Москве и нескольких регионах России, включая Кемеровскую, Ростовскую и Калининградскую область, а также Пермский край. Федеральная налоговая служба России и специалисты Минэнерго выяснили, что практически все контракты ГУРШ за девять лет получали только четыре компании — «Шахтастрой», «Сибстройинвест», «Транспортник» и «Промстрой». Общая сумма контрактов составила семь миллиардов рублей.

ФБГУ ГУРШ было создано в 1997 году. Тогда большинство шахт и предприятий были брошены или обанкротились. За годы работы организация получила десятки миллиардов рублей на ликвидацию потенциально опасных угольных объектов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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