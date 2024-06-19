Силовики провели 50 обысков по делу о крупных хищениях при ликвидации шахт

Сотрудники ФСБ и МВД России провели около полусотни обысков по делу о крупных хищениях бюджетных средств через ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Организация находится в подчинении у Министерства энергетики РФ. Об этом сообщил «Коммерсант».

Издание уточняет, что речь идет о незаконных действиях пока не установленных следствием сотрудников ФГБУ ГУРШ, а также нескольких коммерческих структур, которые связаны с подведомственным предприятием Минэнерго. Они выполняли роль подрядчиков.