Экспорт угля из России по морю упал на 20% с начала года
С января по апрель экспорт российского угля по морю составил 50,5 млн тонн, что почти на 20% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Согласно данным, отгрузка снижается на всех направлениях, при этом на юге падение поставок особенно заметно – в 2,2 раза, до 4,8 млн тонн. Отмечается, что порты северо-запада показали результат на 17% меньше, чем годом ранее (15,5 млн тонн), а экспорт с Дальнего Востока потерял 10% в годовом выражении – 30 млн тонн.
Также сообщается, что на Дальнем Востоке снижение связано с логистическими трудностями, в частности, с перегруженностью Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали).
Ранее сообщалось, что правительство России временно отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru