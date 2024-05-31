Экспорт угля из России по морю упал на 20% с начала года

Согласно данным, отгрузка снижается на всех направлениях, при этом на юге падение поставок особенно заметно – в 2,2 раза, до 4,8 млн тонн. Отмечается, что порты северо-запада показали результат на 17% меньше, чем годом ранее (15,5 млн тонн), а экспорт с Дальнего Востока потерял 10% в годовом выражении – 30 млн тонн.

Также сообщается, что на Дальнем Востоке снижение связано с логистическими трудностями, в частности, с перегруженностью Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали).

Ранее сообщалось, что правительство России временно отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита, передает «Радиоточка НСН».

