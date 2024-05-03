«Погода отстает»: Вильфанд пообещал москвичам мокрый снег на 9 мая

Роман Вильфанд рассказал НСН, что в День Победы температура не поднимется выше 11 градусов.

Первая декада мая в Москве будет холодной, погода будет больше соответствовать началу апреля, а 9 мая в столице ожидается мокрый снег, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«До конца текущей декады в Москве существенно не потеплеет, воздушные массы будут перекачиваться с севера. Даже уже ближайшей ночью могут быть заметные заморозки. Температуры будут существенно ниже нормы – на пять-шесть градусов. Осадки начнутся ближе к вечеру в субботу, дождь будет монотонным, нудным. Температуры повысятся в воскресенье до 12-15 градусов, а на следующей неделе опять понижение температуры», - отметил он.

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В праздничные выходные потепления тоже ждать не стоит, а в День Победы прогнозируются даже осадки в виде мокрого снега, предупредил Вильфанд.

«7 мая прогнозируется кратковременный дождь, температура от 0 до 5 градусов ночью, до десяти градусов тепла днем. Такая погода свойственна началу апреля, погода отстает от своего развития на месяц. А 8 и 9 мая вместо дождей появляются именно осадки – в воздухе будут появляться снежинки, не такой большой, но все-таки мокрый снег. Такое неприятное слово. 9 мая ночью будет минус 2 – плюс три градуса, днем от 6 до 11 градусов тепла. Температура на пару градусов будет выше с 11 мая – до 15 градусов тепла», - добавил собеседник НСН.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Радиоточке НСН», что ко вторым длинным выходным в Москву придет похолодание.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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