«Погода отстает»: Вильфанд пообещал москвичам мокрый снег на 9 мая

Первая декада мая в Москве будет холодной, погода будет больше соответствовать началу апреля, а 9 мая в столице ожидается мокрый снег, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«До конца текущей декады в Москве существенно не потеплеет, воздушные массы будут перекачиваться с севера. Даже уже ближайшей ночью могут быть заметные заморозки. Температуры будут существенно ниже нормы – на пять-шесть градусов. Осадки начнутся ближе к вечеру в субботу, дождь будет монотонным, нудным. Температуры повысятся в воскресенье до 12-15 градусов, а на следующей неделе опять понижение температуры», - отметил он.