Жириновский предрек распад США и эвакуацию американцев в Сибирь

Политик считает, что США ожидает неизбежный развал.

«США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР. <...> Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории», — пишет Жириновский в своем Telegram-канале.

Политик убежден, что из-за национального «нового американского большинства» страна не сможет поддерживать высокий уровень развития, отмечает Ura.ru.

Как отметил парламентарий, бегство белого населения из США начнется примерно через 10 лет, пишет «Свободная пресса». По словам Жириновского, тогда белые станут меньшинством.

«И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — считает лидер ЛДПР.

