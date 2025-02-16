Сикорский отметил, что данный вопрос не обсуждается, поскольку основная задача Польши в рамках НАТО заключается в защите восточного фланга альянса, то есть своей собственной территории.

15 февраля на Мюнхенской конференции Радослав Сикорский заявил, что Европе рано или поздно придется направить военные силы на Украину.

16 февраля, руководитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов сообщил, что страны НАТО якобы пытаются внедрить свои войска на территорию Украины под видом миротворческой миссии, сообщает НСН.

