Сикорский: Размещение ВС Польши на Украине после окончания конфликта не рассматривается

Вопрос о направлении польских войск в составе европейского миротворческого контингента на Украину не рассматривается. Об этом заявил в интервью телеканалу TVP World глава польского МИД Радослав Сикорский.

МИД Польши признал, что Европе придется ввести войска на Украину

Сикорский отметил, что данный вопрос не обсуждается, поскольку основная задача Польши в рамках НАТО заключается в защите восточного фланга альянса, то есть своей собственной территории.

15 февраля на Мюнхенской конференции Радослав Сикорский заявил, что Европе рано или поздно придется направить военные силы на Украину.

16 февраля, руководитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов сообщил, что страны НАТО якобы пытаются внедрить свои войска на территорию Украины под видом миротворческой миссии, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры