В Крыму заявили, что войска НАТО пытаются проникнуть на Украину под прикрытием

Войска стран Североатлантического альянса пытаются проникнуть на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.

Вице-президент США не исключил полностью отправки войск на Украину

По его словам, в условиях, когда американские власти игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны Европейского союза в лице, прежде всего Франции и Англии, «согласятся на любую подачку с барского стола», чтобы оставаться причастными к конфликту на Украине.

Смирнов указал, что военным стран НАТО нечего делать на территории Украины.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что Европа рано или поздно будет вынуждена ввести войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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