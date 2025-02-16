По его словам, в условиях, когда американские власти игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны Европейского союза в лице, прежде всего Франции и Англии, «согласятся на любую подачку с барского стола», чтобы оставаться причастными к конфликту на Украине.

Смирнов указал, что военным стран НАТО нечего делать на территории Украины.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что Европа рано или поздно будет вынуждена ввести войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

