МИД Польши признал, что Европе придется ввести войска на Украину

Европа рано или поздно будет вынуждена ввести войска на Украину, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции.

Cпецпредставитель Трампа заявил, что ЕС не будет за столом мирных переговоров по Украине
«Когда президент США Дональд Трамп говорит, что в рамках сделки по Украине должны быть туда направлены европейские войска, нам придётся их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться», - заявил Сикорский.

Состоявшийся телефонный разговор американского лидера и президента России Владимира Путина он назвал ошибкой, добавив, что выступал против скорых переговоров.

Ранее Трамп назвал блестящей речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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