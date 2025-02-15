МИД Польши признал, что Европе придется ввести войска на Украину
15 февраля 202519:07
Европа рано или поздно будет вынуждена ввести войска на Украину, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции.
«Когда президент США Дональд Трамп говорит, что в рамках сделки по Украине должны быть туда направлены европейские войска, нам придётся их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться», - заявил Сикорский.
Состоявшийся телефонный разговор американского лидера и президента России Владимира Путина он назвал ошибкой, добавив, что выступал против скорых переговоров.
Ранее Трамп назвал блестящей речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru