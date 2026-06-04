Также Коротков поделился, сколько уже было вызовов с начала 2026 года и почему случаются ложные.

«С начала года уже было довольно много вызовов. Бывают и ложные срабатывания – например, из-за мелких сбоев в связи с техническими неполадками. Например, приходят собственники и забывают в этот момент снять объект с охраны. Мы отрабатываем и такие вызовы, проверяем, кто там находится», - подытожил он.

Ранее Коротков раскрыл в пресс-центре НСН, что каждые сутки территорию вокруг детских лагерей в Московской области (МО) патрулируют более 170 экипажей.

