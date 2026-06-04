«Сигнал с GPS»: В Росгвардии раскрыли, как модернизировали систему охраны
Алексей Коротков заявил НСН, что современные технологии позволяют реагировать на вызов еще быстрее и отрабатываются даже ложные вызовы.
Росгвардия охраняет более 70 тысяч различных объектов на территории Московской области. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков.
«Мы совершенствуем системы охраны. Более современные технологии дают новые возможности. Раньше это делалось по телефону, теперь сигнал подаётся по GPS, с сим-карт, по интернет-каналам. Это позволяет не допустить проникновения на охраняемые объекты. Если проникновение происходит, сразу срабатывает охранный комплекс сигнализации, нам поступает вызов на пульт, и наш ближайший патруль по кратчайшему маршруту выезжает на объект. На территории Московской области мы охраняем более 70 тысяч объектов разных форм собственности. Это и ГСК, и квартиры, и объекты повышенной опасности, и частные дома», - рассказал он.
Также Коротков поделился, сколько уже было вызовов с начала 2026 года и почему случаются ложные.
«С начала года уже было довольно много вызовов. Бывают и ложные срабатывания – например, из-за мелких сбоев в связи с техническими неполадками. Например, приходят собственники и забывают в этот момент снять объект с охраны. Мы отрабатываем и такие вызовы, проверяем, кто там находится», - подытожил он.
Ранее Коротков раскрыл в пресс-центре НСН, что каждые сутки территорию вокруг детских лагерей в Московской области (МО) патрулируют более 170 экипажей.
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