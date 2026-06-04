«На территории Московской области с 29 мая начали работу 1000 детских учреждений, которые готовы принять детей на каникулы. Осуществляется заезд в стационарные учреждения на территории оздоровительных комплексов. У нас таких 123 объекта. Также есть 9 палаточных объектов. Произведено категорирование оздоровительных объектов, им выданы паспорта, чтобы они могли принимать детей. Инспекции проводили Росгвардия, МЧС и другие структуры. Мы уделили внимание безопасности детей. Мы проверяли ограждение объектов, исправность систем пожаротушения и систем эвакуации. Также проверяли, какие структуры их охраняют», - рассказал он.

Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что раньше родители выбирали морские курорты для детского лагеря, а сейчас выбирают рядом с домом.

