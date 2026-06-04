Росгвардия: В Мособласти 1000 заведений готовы принять детей на летние каникулы

Алексей Коротков раскрыл НСН, что учреждения проходили тщательную проверку по пожарной безопасности, качеству ограждений и другим пунктам.

В Московской области 1000 учреждений уже готовы принять детей на летние каникулы, из которых 123 – стационарные, в оздоровительных комплексах. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковника полиции Алексей Коротков.

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«На территории Московской области с 29 мая начали работу 1000 детских учреждений, которые готовы принять детей на каникулы. Осуществляется заезд в стационарные учреждения на территории оздоровительных комплексов. У нас таких 123 объекта. Также есть 9 палаточных объектов. Произведено категорирование оздоровительных объектов, им выданы паспорта, чтобы они могли принимать детей. Инспекции проводили Росгвардия, МЧС и другие структуры. Мы уделили внимание безопасности детей. Мы проверяли ограждение объектов, исправность систем пожаротушения и систем эвакуации. Также проверяли, какие структуры их охраняют», - рассказал он.

Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что раньше родители выбирали морские курорты для детского лагеря, а сейчас выбирают рядом с домом.

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ФОТО: НСН
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