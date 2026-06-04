Росгвардия: В Мособласти 1000 заведений готовы принять детей на летние каникулы
Алексей Коротков раскрыл НСН, что учреждения проходили тщательную проверку по пожарной безопасности, качеству ограждений и другим пунктам.
В Московской области 1000 учреждений уже готовы принять детей на летние каникулы, из которых 123 – стационарные, в оздоровительных комплексах. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковника полиции Алексей Коротков.
«На территории Московской области с 29 мая начали работу 1000 детских учреждений, которые готовы принять детей на каникулы. Осуществляется заезд в стационарные учреждения на территории оздоровительных комплексов. У нас таких 123 объекта. Также есть 9 палаточных объектов. Произведено категорирование оздоровительных объектов, им выданы паспорта, чтобы они могли принимать детей. Инспекции проводили Росгвардия, МЧС и другие структуры. Мы уделили внимание безопасности детей. Мы проверяли ограждение объектов, исправность систем пожаротушения и систем эвакуации. Также проверяли, какие структуры их охраняют», - рассказал он.
Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что раньше родители выбирали морские курорты для детского лагеря, а сейчас выбирают рядом с домом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Росгвардии раскрыли, как сегодня защищают детские лагеря
- Россия и Индия обсуждают соглашение о безвизе
- Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для заботы о семьях с детьми
- Росгвардия: В Мособласти 1000 заведений готовы принять детей на летние каникулы
- Уволивший с матом подчиненного самарский губернатор внедрит в регионе кодекс вежливости
- Россиянам рассказали, к чему приведет столкновение облаков солнечной плазмы
- Сам с собой не посоревнуешься: Эрнст объяснил, почему нужна конкуренция с Голливудом
- Шадаев: Apple без объяснений ограничила доступ к «Максу» для 20 млн пользователей
- «Полный бред!»: Кто требует 210 млн рублей от группы «Воровайки»
- Глава Минздрава рассказал о снижении детской смертности в России