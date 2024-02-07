Сигарета вместо пениса: Уролог о страшилке Мясникова для курильщиков

Речь идет о миллиметрах, а не сантиметрах, успокоил курильщиков Андрей Убогий, назвав правдой шокирующую новость доктора Александра Мясникова о страшных последствиях пагубной привычки.

Заявление теледоктора Мясникова об уменьшении размера детородного органа у мужчин из-за курения является правдой, подтвердил в интервью НСН хирург-уролог Калужской горбольницы Андрей Убогий.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее озвучил эту шокирующую информацию в эфире программы «О самом главном». Он пояснил, что размер мужского достоинства зависит от степени его наполнения кровью, а курение негативно влияет на сосуды.

Мясников заявил, что курение уменьшает размер пениса
«Скорее, я отвечу "да". Значимого уменьшения размеров члена у курильщиков я не замечал, но я и не проводил соответствующих специальных исследований. При этом курение и любая затяжка никотином – это сосудистый спазм, сужение сосудов, а половой член можно назвать "одной большой веной". Конечно, и спазмирование вены, и уменьшение ее сократительной способности - все это может привести к уменьшению полового члена, согласен с Мясниковым», - сказал Убогий.

При этом он успокоил курильщиков тем, что речь идет о миллиметрах, но напугал любителей вкусно поесть.

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«Понятно, что это уменьшение не в сантиметрах, а скорее в миллиметрах, но чтобы напугать курильщиков и выложить на стол лишний аргумент, такое заявление годится. Тем более, что это правда. Есть ряд болезней, влияющих на размер. Кроме того, есть возрастное снижение эластичности, время – это жестокий фактор. Кстати, есть еще один важный момент относительно уменьшения размеров. Бывает, что из-за жирового фартука на животе у мужчин не достанешь до члена, и одна из операций по удлинению члена заключается в липосакции лобка и удалении жира, чтобы дать свободу нашему с вами дорогому органу», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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