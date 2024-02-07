Сигарета вместо пениса: Уролог о страшилке Мясникова для курильщиков

Заявление теледоктора Мясникова об уменьшении размера детородного органа у мужчин из-за курения является правдой, подтвердил в интервью НСН хирург-уролог Калужской горбольницы Андрей Убогий.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее озвучил эту шокирующую информацию в эфире программы «О самом главном». Он пояснил, что размер мужского достоинства зависит от степени его наполнения кровью, а курение негативно влияет на сосуды.