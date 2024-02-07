Мясников заявил, что курение уменьшает размер пениса
Телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил, что размер мужского полового органа зависит от степени его наполнения кровью.
По его словам, на сосуды негативно влияет курение, соответственно, данная пагубная привычка приводит к уменьшению размера пениса.
«Ну, как вот мы надуваем мячик: если он слабо надут, он, соответственно, меньше, если сильно раздут, соответственно, становится больше», – пояснил Мясников.
Он также добавил, что курение также увеличивает риск атеросклероза и других осложнений, что в итоге приведёт уменьшению размера мужского достоинства.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru