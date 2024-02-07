Мясников заявил, что курение уменьшает размер пениса

По его словам, на сосуды негативно влияет курение, соответственно, данная пагубная привычка приводит к уменьшению размера пениса.

«Ну, как вот мы надуваем мячик: если он слабо надут, он, соответственно, меньше, если сильно раздут, соответственно, становится больше», – пояснил Мясников.

Он также добавил, что курение также увеличивает риск атеросклероза и других осложнений, что в итоге приведёт уменьшению размера мужского достоинства.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

