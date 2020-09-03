«Сиди, молчи!» Лоза возмутился поведением Ефремова в суде

8 сентября Пресненский суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о ДТП со смертельным исходом. Оглашение итогового судебного акта состоится в 11:00.

Певец и музыкант Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что актер должен отвечать за преступление по закону. Попытки оправдаться он назвал пиаром и ерундой.

«Если обвинение требует такой срок, значит, считает, что он его заслуживает. Нарушил – отвечай! О чем вообще там можно говорить? Еще высказываются в суде, ведут линию защиты. Сиди, молчи, жди приговора. О каких свидетелях или линии защиты может идти речь? Сын Высоцкого оказался вдруг свидетелем. Свидетель – это тот, кто что-то видел. А он просто дружбан. Рассказывает, как хорошо он относится к детям, курам, кошечкам. Все мы к ним нормально относимся. Если бы нормально относился, не сел бы пьяный за руль. Дурака валяют! Все это пиар и полная ерунда», - заявил он.

Лоза в свою очередь добавил, что защитники Ефремова вряд ли бы хотели видеть на пути пьяного водителя своих близких. Ранее сегодня адвокат актера попросил суд не лишать свободы своего подзащитного, вынося приговор по делу. Эльман Пашаев призвал судью взвесить и учесть все факты и обстоятельства при определении вердикта.