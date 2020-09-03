«Сиди, молчи!» Лоза возмутился поведением Ефремова в суде
Певец и музыкант Юрий Лоза в эфире НСН обратился к защитникам Михаила Ефремова с предложением поставить себя на место жертвы ДТП.
8 сентября Пресненский суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о ДТП со смертельным исходом. Оглашение итогового судебного акта состоится в 11:00.
Певец и музыкант Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что актер должен отвечать за преступление по закону. Попытки оправдаться он назвал пиаром и ерундой.
«Если обвинение требует такой срок, значит, считает, что он его заслуживает. Нарушил – отвечай! О чем вообще там можно говорить? Еще высказываются в суде, ведут линию защиты. Сиди, молчи, жди приговора. О каких свидетелях или линии защиты может идти речь? Сын Высоцкого оказался вдруг свидетелем. Свидетель – это тот, кто что-то видел. А он просто дружбан. Рассказывает, как хорошо он относится к детям, курам, кошечкам. Все мы к ним нормально относимся. Если бы нормально относился, не сел бы пьяный за руль. Дурака валяют! Все это пиар и полная ерунда», - заявил он.
Лоза в свою очередь добавил, что защитники Ефремова вряд ли бы хотели видеть на пути пьяного водителя своих близких. Ранее сегодня адвокат актера попросил суд не лишать свободы своего подзащитного, вынося приговор по делу. Эльман Пашаев призвал судью взвесить и учесть все факты и обстоятельства при определении вердикта.
«Все люди, которые встают на его защиту, пусть представят своего ребенка, стоящего у пешеходного перехода, ждущего, когда загорится зеленый свет. И такого парня, который, ни фига не видя, вылетает на своей машине на тротуар и давит этого ребенка. Тогда у них моментально изменится отношение. Или представит себя, спокойно едущим в машине, и вдруг, пересекая три сплошные, на него летит ничего не соображающий пьяный Ефремов. Пусть себя поставят на это место, и все вопросы сразу отпадут. Это всех нас касается. Пьяный Ефремов мог убить кого угодно, наших близких, наших родных. Ему было пофиг совершенно, он ехал через две сплошные, он не тормозил. Он не думал ни о ком из тех людей, которые сегодня пытаются его защищать. Кто бы их защищал, если бы он пьяный задавил их на тротуаре?» - возмутился музыкант.
Лоза добавил, что никогда не садится пьяным за руль, потому что понимает ответственность и осознает последствия.
3 сентября НСН писала, что адвокат потерпевших Александр Добровинский прокомментировал требование прокурора посадить актера Михаила Ефремова на 11 лет. Он заявил, что согласится на любое решение судьи.
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