«Примем любой вердикт». Адвокат потерпевших о наказании Ефремову

Адвокат потерпевших Александр Добровинский в эфире НСН прокомментировал требование прокурора посадить актера Михаила Ефремова на 11 лет.

Гособвинение потребовало назначить актеру Михаилу Ефремову 11 лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Прокурор также настаивает на последующем ограничении свободы на три года.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в комментарии НСН заявил, что согласится на любое решение судьи.

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«Мы говорили всегда, что мы согласимся с любым требованием прокурора и примем любой вердикт суда», - отметил он.

В четверг было объявлено, что обвинение считaет вину Ефремовa полностью докaзaнной. Мaксимaльное нaкaзaние, которое грозит зa смертельное ДТП в пьяном виде, 12 лет колонии.

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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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