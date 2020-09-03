«Примем любой вердикт». Адвокат потерпевших о наказании Ефремову

Гособвинение потребовало назначить актеру Михаилу Ефремову 11 лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Прокурор также настаивает на последующем ограничении свободы на три года.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в комментарии НСН заявил, что согласится на любое решение судьи.