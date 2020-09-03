«Примем любой вердикт». Адвокат потерпевших о наказании Ефремову
Адвокат потерпевших Александр Добровинский в эфире НСН прокомментировал требование прокурора посадить актера Михаила Ефремова на 11 лет.
Гособвинение потребовало назначить актеру Михаилу Ефремову 11 лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Прокурор также настаивает на последующем ограничении свободы на три года.
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в комментарии НСН заявил, что согласится на любое решение судьи.
«Мы говорили всегда, что мы согласимся с любым требованием прокурора и примем любой вердикт суда», - отметил он.
В четверг было объявлено, что обвинение считaет вину Ефремовa полностью докaзaнной. Мaксимaльное нaкaзaние, которое грозит зa смертельное ДТП в пьяном виде, 12 лет колонии.
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