Адвокат назвал вероятный срок наказания для Ефремова
Адвокат Игорь Трунов объяснил НСН, каким будет наказание для актера Михаила Ефремова при наличии смягчающих обстоятельств.
Гособвинение потребовало назначить актеру Михаилу Ефремову 11 лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Прокурор также настаивает на последующем ограничении свободы на три года.
Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН предположил, что Ефремова могут посадить примерно на семь лет. По его словам, максимальный срок наказания невозможен при наличии смягчающих обстоятельств.
«Было аналогичное дело – ДТП на Минской – когда нетрезвый водитель, находясь, в том числе, в наркотическом опьянении, сбил пятерых детей и двоих преподавателей детского дома. Он получил девять лет. Здесь, я думаю, прокуратура немного задирает и просит больше, чем должно быть. Ефремов выплатил потерпевшим возмещение вреда, а это является обстоятельством, смягчающим наказание. В таких случаях наказание не может превышать две трети от максимального срока. Если максимальное наказание – 12 лет, то в данном случае – не больше восьми. С учетом, что он достаточно больной, я думаю, что реальное наказание – это где-то лет семь», - заявил он.
Собеседник НСН обратил внимание на то, что важным также станет и то, в какой колонии предстоит отбывать наказание актеру.
«Ключевой вопрос – это наказание в колонии общего режима или в колонии-поселении. Закон говорит, что за преступление, совершенное по неосторожности, назначается колония-поселение. Но в особых случаях, которые суд должен будет обосновать, назначается колония общего режима. Это огромная разница. Поселение – это более свободная ситуация, там не такое жесткое содержание. Это более либеральное наказание. Поэтому важно, будет ли применено обычное отношение к преступлению, совершенному по неосторожности, или суд посчитает особый порядок наказания», - уточнил юрист.
Ефремов является фигурантом дела о ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови актера обнаружили алкоголь и следы наркотиков.
Ранее сообщалось, что актер признал свою вину по уголовному делу. Обвинение заявило, что считает вину Ефремова полностью доказанной.
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