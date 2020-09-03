Адвокат назвал вероятный срок наказания для Ефремова

Гособвинение потребовало назначить актеру Михаилу Ефремову 11 лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Прокурор также настаивает на последующем ограничении свободы на три года.

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН предположил, что Ефремова могут посадить примерно на семь лет. По его словам, максимальный срок наказания невозможен при наличии смягчающих обстоятельств.

«Было аналогичное дело – ДТП на Минской – когда нетрезвый водитель, находясь, в том числе, в наркотическом опьянении, сбил пятерых детей и двоих преподавателей детского дома. Он получил девять лет. Здесь, я думаю, прокуратура немного задирает и просит больше, чем должно быть. Ефремов выплатил потерпевшим возмещение вреда, а это является обстоятельством, смягчающим наказание. В таких случаях наказание не может превышать две трети от максимального срока. Если максимальное наказание – 12 лет, то в данном случае – не больше восьми. С учетом, что он достаточно больной, я думаю, что реальное наказание – это где-то лет семь», - заявил он.

Собеседник НСН обратил внимание на то, что важным также станет и то, в какой колонии предстоит отбывать наказание актеру.