Медведь набросился на ребенка из-за земляники в Пермском крае
Медведь напал на 12-летнего ребенка в Кудымкарском районе Пермского края, когда тот собирал в лесу землянику вместе с матерью, сообщает РЕН ТВ.
Предположительно, животное заинтересовали ягоды. Ребенок был госпитализирован, у него диагностировали ссадину мягких тканей плеча и гематому поясничной области. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи.
Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев заявил, что из-за нападок со стороны организаций по защите животных охотники перестали контролировать популяцию хищников в лесах, поэтому они выходят к людям и нападают. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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