Медведь набросился на ребенка из-за земляники в Пермском крае

Медведь напал на 12-летнего ребенка в Кудымкарском районе Пермского края, когда тот собирал в лесу землянику вместе с матерью, сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, животное заинтересовали ягоды. Ребенок был госпитализирован, у него диагностировали ссадину мягких тканей плеча и гематому поясничной области. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи.