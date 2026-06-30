Медведь набросился на ребенка из-за земляники в Пермском крае

Медведь напал на 12-летнего ребенка в Кудымкарском районе Пермского края, когда тот собирал в лесу землянику вместе с матерью, сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, животное заинтересовали ягоды. Ребенок был госпитализирован, у него диагностировали ссадину мягких тканей плеча и гематому поясничной области. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи.

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Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев заявил, что из-за нападок со стороны организаций по защите животных охотники перестали контролировать популяцию хищников в лесах, поэтому они выходят к людям и нападают. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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