Швеция закрывает границу с Норвегией из-за пандемии нового штамма COVID-19
Швеция решила закрыть границу с Норвегией до 14 февраля из-за циркуляции у соседей «британского» штамма коронавируса. Исключение сделали для граждан, которые живут в одной стране, а работают в другой. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава министерства внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.
«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля», - пояснил глава ведомства.
Власти Швеции продлят карантин, если жители приграничных районов Норвегии из-за закрытых там магазинов устремятся в соседнюю страну и создадут большое скопление людей с риском роста распространения коронавируса.
«Исключение на передвижение сделано для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой», - отметил Дамберг.
Напомним, запрет на въезд в Швецию из Дании и Великобритании продлен. Шведам, побывавшим за границей, предлагают сделать тест на коронавирус и дождаться его результата в изоляции, отмечает РИА Новости.
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