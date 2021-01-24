Швеция закрывает границу с Норвегией из-за пандемии нового штамма COVID-19

«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля», - пояснил глава ведомства.

Власти Швеции продлят карантин, если жители приграничных районов Норвегии из-за закрытых там магазинов устремятся в соседнюю страну и создадут большое скопление людей с риском роста распространения коронавируса.

«Исключение на передвижение сделано для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой», - отметил Дамберг.

Напомним, запрет на въезд в Швецию из Дании и Великобритании продлен. Шведам, побывавшим за границей, предлагают сделать тест на коронавирус и дождаться его результата в изоляции, отмечает РИА Новости.

